Более 1376 детей пострадали в Украине в результате войны

14:06 27 января Киев, Украина

По состоянию на утро 27 января более 1376 детей пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии рф . По официальной информации ювенальных прокуроров, 459 детей погибли и по меньшей мере 917 получили ранения разной степени тяжести.

Об этом сообщили в Офисе генпрокурора.



Эти цифры не окончательны, отметили в ОГПУ.



Больше всего пострадало детей в Донецкой области - 441, Харьковской - 270, Киевской - 123, Херсонской - 85, Запорожской - 84, Николаевской - 83, Черниговской - 68, Луганской - 66, Днепропетровской - 63.



24 января в результате обстрела войском рф города Константиновка Донецкой области получил ранение 15-летний мальчик.



Из-за бомбардировок и обстрелов вооруженными силами рф повреждено 3126 учебных заведений. 337 из них разрушены полностью.