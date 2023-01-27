Более 1376 детей пострадали в Украине в результате войны

По состоянию на утро 27 января более 1376 детей пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии рф . По официальной информации ювенальных прокуроров, 459 детей погибли и по меньшей мере 917 получили ранения разной степени тяжести.
Об этом сообщили в Офисе генпрокурора.
Эти цифры не окончательны, отметили в ОГПУ.
Больше всего пострадало детей в Донецкой области - 441, Харьковской - 270, Киевской - 123, Херсонской - 85, Запорожской - 84, Николаевской - 83, Черниговской - 68, Луганской - 66, Днепропетровской - 63.
24 января в результате обстрела войском рф города Константиновка Донецкой области получил ранение 15-летний мальчик.
Из-за бомбардировок и обстрелов вооруженными силами рф повреждено 3126 учебных заведений. 337 из них разрушены полностью.
Эти цифры не окончательны, отметили в ОГПУ.
Больше всего пострадало детей в Донецкой области - 441, Харьковской - 270, Киевской - 123, Херсонской - 85, Запорожской - 84, Николаевской - 83, Черниговской - 68, Луганской - 66, Днепропетровской - 63.
24 января в результате обстрела войском рф города Константиновка Донецкой области получил ранение 15-летний мальчик.
Из-за бомбардировок и обстрелов вооруженными силами рф повреждено 3126 учебных заведений. 337 из них разрушены полностью.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии