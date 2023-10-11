Более 1300 детей эвакуированы за границу для медицинской помощи с начала войны - Минздрав

С момента начала полномасштабного вторжения рф, Министерство здравоохранения совместно с Еврокомиссией, Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), правительствами Польши и других стран успешно эвакуировало за границу более 1300 детей для получения медицинской помощи.
Эта информация была предоставлена Министерством здравоохранения, которое отметило, что благодаря сотрудничеству удалось отправить за границу на лечение и/или реабилитацию почти 4000 украинцев. Среди них более 1300 детей, страдающих от онкологических заболеваний, травм и хронических заболеваний.
Минздрав также подчеркнул партнерство с Западноукраинским специализированным детским медицинским центром во Львове, благодаря чему удалось организовать эвакуацию украинских детей, страдающих онкологическими и онкогематологическими заболеваниями, для лечения в США, Канаде и странах Европы в рамках программы SAFER Ukraine.
Эта информация была предоставлена Министерством здравоохранения, которое отметило, что благодаря сотрудничеству удалось отправить за границу на лечение и/или реабилитацию почти 4000 украинцев. Среди них более 1300 детей, страдающих от онкологических заболеваний, травм и хронических заболеваний.
Минздрав также подчеркнул партнерство с Западноукраинским специализированным детским медицинским центром во Львове, благодаря чему удалось организовать эвакуацию украинских детей, страдающих онкологическими и онкогематологическими заболеваниями, для лечения в США, Канаде и странах Европы в рамках программы SAFER Ukraine.
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