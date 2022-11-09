Более 1258 детей пострадали в Украине из-за агрессии рф

10:17 09 ноября Киев, Украина

От агрессивных действий российских оккупантов в Украине пострадали 1258 детей. По состоянию на утро 9 ноября число погибших детей не изменилось – 430. Возросло количество раненых – по меньшей мере 828.

Об этом сообщили в Офисе Генпрокурора.



Эти цифры не окончательны, добавили в ОГПУ.



Больше всего пострадало детей в Донецкой области - 421, Харьковской - 263, Киевской - 116, Николаевской - 77, Запорожской - 70, Черниговской - 68, Луганской - 64, Херсонской - 58, Днепропетровской - 31.



8 ноября в результате обстрела оккупантами г. Краматорск Донецкой области получил ранение 8-летний мальчик.



Из-за бомбардировок и обстрелов вооруженными силами рф повреждены 2719 учебных заведений. 332 из них разрушены полностью.