Бойцы, раненные в зоне ООС, получат денежные премии ко Дню Независимости

Военнослужащим, получившим ранения в районе проведения операции Объединенных сил (ООС), ко Дню Независимости выплатят денежные премии.
Соответствующий приказ подписал командующий Сухопутных войск ВСУ Александр Сирский, сообщает Генштаб ВСУ в пятницу, 20 августа.
Согласно приказу, премии будут начислены по случаю 30-й годовщины независимости Украины. При этом размер денежной выплаты зависит от степени тяжести ранения и составит от 2,5 тысяч до 10 тысяч гривен.
Премии выплачиваются в соответствии с Дисциплинарным уставом ВСУ и приказу Минобороны Украины О бюджетной политике Минобороны на 2021.
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