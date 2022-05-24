Бойцы, раненные в зоне ООС, получат денежные премии ко Дню Независимости

15:16 20 августа Киев, Украина

Военнослужащим, получившим ранения в районе проведения операции Объединенных сил (ООС), ко Дню Независимости выплатят денежные премии.

Соответствующий приказ подписал командующий Сухопутных войск ВСУ Александр Сирский, сообщает Генштаб ВСУ в пятницу, 20 августа.

«За усердие, разумную инициативу, добросовестное выполнение служебных обязанностей, мужество и героизм, проявленный в борьбе за свободу, независимость и территориальную целостность Украины и по случаю 30-й годовщины независимости Украины», - говорится в документе.

Согласно приказу, премии будут начислены по случаю 30-й годовщины независимости Украины. При этом размер денежной выплаты зависит от степени тяжести ранения и составит от 2,5 тысяч до 10 тысяч гривен.



Премии выплачиваются в соответствии с Дисциплинарным уставом ВСУ и приказу Минобороны Украины О бюджетной политике Минобороны на 2021.