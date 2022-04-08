Бойцы ОМБр "Холодный Яр" пройдут военную подготовку в рамках миссии Orbital

05:32 11 ноября Киев, Украина

Ведущие инструкторы Великобритании, Дании и Канады займутся военной подготовкой более 600 украинских военных личного состава 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр". Обучение будет проходить в рамках операции Orbital и будет содержать восемь курсов.



Это курс командиров взводов, развития сержантского и старшинского состава, развития младшего сержантского состава, контрснайперский курс, курс разведки, базовая пехотная подготовка, минная безопасность и углубленный курс тактической медицины.



К каждому курсу выдвинуты определенные требования, согласно которым отбирали личный состав. Кроме теоретических и практических занятий, военных ждут боевые стрельбы и тактическая подготовка с использованием пейнтбольного оборудования.