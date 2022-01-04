Бой Усик- Поветкин может состояться

08:43 25 Август Киев, Украина



Украинский



Украинец занимает 2-ю строчку рейтинга WBC, уступая лишь Деонтей Уайлдер, который должен провести свой следующий бой с чемпионом организации Тайсоном Фьюри.

Поединок может пройти за звание обязательного претендента на пояс WBC



У Поветкина также есть вариант провести бой-реванш против Диллиан Уайта. Реванш Поветкин - Уайт могут провести до конца этого года. Украинский боксер супертяжелого веса Александр Усик имеет все шансы на победу в поединке с россиянином Александром Поветкиным.Украинец занимает 2-ю строчку рейтинга WBC, уступая лишь Деонтей Уайлдер, который должен провести свой следующий бой с чемпионом организации Тайсоном Фьюри.Поединок может пройти за звание обязательного претендента на пояс WBCУ Поветкина также есть вариант провести бой-реванш против Диллиан Уайта. Реванш Поветкин - Уайт могут провести до конца этого года.

Напомним, что Поветкин нокаутировал Диллиан Уайта, став временным чемпионом WBC и обязательным претендентом на пояс Фьюри.