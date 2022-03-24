Боевые действия в Чернобыльской зоне провоцируют лесные пожары, в воздухе Киева повысился уровень цезия

В зоне отчуждения в результате боевых действий и обстрелов зафиксировано более 35 пожаров. Сейчас большинство из них локализовано, при этом в киевском воздухе уже зафиксировано повышение уровня цезия.
Об этом рассказали в эфире украинского телевидения в ходе инфомарафона 24 марта.
За предыдущие две недели было зафиксировано более 30 пожаров в зоне отчуждения, в течение этой недели — еще пять пожаров, сообщил в эфире и.о. министра охраны окружающей среды и природных ресурсов Украины Руслан Стрелец.
Пожары в зоне отчуждения отслеживаются круглосуточно по спутниковым снимкам NASA. Данная территория захвачена российскими военными, поэтому спасателям не удавалось оперативно подобраться к местам возгорания. Но сейчас, по словам и.о. министра, большая часть этих пожаров локализована, остаются небольшие зоны, где продолжается горение.
Пока что погода способствует нераспространению пожаров, добавил Стрелец, но уже весна, впереди лето, и ситуация может стать угрожающей.
Пожары в Чернобыльской зоне уже привели к повышению концентрации цезия в воздухе в Киеве, сообщили во вторник в Госинспекции ядерного регулирования Украины. Как пояснил Руслан Стрелец, это повышение лишь относительное, сама концентрация цезия по-прежнему очень низкая и не угрожает здоровью жителей.
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