Боевые действия в Чернобыльской зоне провоцируют лесные пожары, в воздухе Киева повысился уровень цезия

08:31 24 марта Киев, Украина





В зоне отчуждения в результате боевых действий и обстрелов зафиксировано более 35 пожаров . Сейчас большинство из них локализовано, при этом в киевском воздухе уже зафиксировано повышение уровня цезия.

Об этом рассказали в эфире украинского телевидения в ходе инфомарафона 24 марта.

За предыдущие две недели было зафиксировано более 30 пожаров в зоне отчуждения, в течение этой недели — еще пять пожаров, сообщил в эфире и.о. министра охраны окружающей среды и природных ресурсов Украины Руслан Стрелец.



Пожары в зоне отчуждения отслеживаются круглосуточно по спутниковым снимкам NASA. Данная территория захвачена российскими военными, поэтому спасателям не удавалось оперативно подобраться к местам возгорания. Но сейчас, по словам и.о. министра, большая часть этих пожаров локализована, остаются небольшие зоны, где продолжается горение.



Пока что погода способствует нераспространению пожаров, добавил Стрелец, но уже весна, впереди лето, и ситуация может стать угрожающей.

"Хочу сказать, что сто процентов лесных пожаров, пожаров в экосистемах — это человек, других факторов не существует. И ГСЧС обращалось, и Министерство охраны окружающей среды обращалось [к людям]: хотите что-нибудь пожечь — идите пожгите оккупантов, не нужно жечь экосистемы, не нужно жечь траву. А то, что мы видим в зоне отчуждения — это либо последствия боевых действий, либо кому-то захотелось поиграться с огнем, и они сами не понимают, какую угрозу для них же, оккупантов, это несет", — подчеркнул чиновник.