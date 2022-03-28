Блокада Мариуполя. В городе остаются 160 тыс. мирных жителей

В заблокированном российскими оккупантами Мариуполе Донецкой области находятся порядка 160 тыс. мирных жителей.
Об этом 28 марта в эфире национального телемарафона заявил мэр города Вадим Бойченко, сообщает "Укринформ".
Бойченко отметил, что в Мариуполе "невозможно сегодня жить, потому что нет ничего – ни воды, ни света, ни тепла, ни связи".
"И это страшно на самом деле. То унижение, через которое проходит сегодня каждый мариуполец ценой этой российской оккупации, это даже невозможно передать словами", – сказал он.
По словам мэра, есть надежда на полную эвакуацию.
Он также добавил, что Мариуполь надеется на помощь международных партнеров Украины в эвакуации горожан.
Президент Франции Эммануэль Макрон 25 марта заявил, что Франция, Греция и Турция проведут "исключительную гуманитарную операцию" для эвакуации жителей Мариуполя.
Президент Франции Эммануэль Макрон 25 марта заявил, что Франция, Греция и Турция проведут "исключительную гуманитарную операцию" для эвакуации жителей Мариуполя.
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