Блокада Мариуполя. В городе остаются 160 тыс. мирных жителей

13:56 28 марта Киев, Украина

В заблокированном российскими оккупантами Мариуполе Донецкой области находятся порядка 160 тыс. мирных жителей.

Об этом 28 марта в эфире национального телемарафона заявил мэр города Вадим Бойченко, сообщает "Укринформ".



Бойченко отметил, что в Мариуполе "невозможно сегодня жить, потому что нет ничего – ни воды, ни света, ни тепла, ни связи".



"И это страшно на самом деле. То унижение, через которое проходит сегодня каждый мариуполец ценой этой российской оккупации, это даже невозможно передать словами", – сказал он.



По словам мэра, есть надежда на полную эвакуацию.

"Мы живем этой надеждой… Вот сейчас, например, стоят 26 автобусов, которые должны отправиться в город Мариуполь с целью эвакуации, но нет на сегодня, к сожалению, решения, чтобы они начали свое движение… Под обстрелами наши героические водители пытаются добраться до тех точек, где сегодня могут быть мариупольцы, и они ждут с надеждой, что такая возможность у них появится. Но не все в наших силах, к сожалению, мы находимся сегодня в руках этих оккупантов здесь", – подчеркнул Бойченко.

Он также добавил, что Мариуполь надеется на помощь международных партнеров Украины в эвакуации горожан.



Президент Франции Эммануэль Макрон 25 марта заявил, что Франция, Греция и Турция проведут "исключительную гуманитарную операцию" для эвакуации жителей Мариуполя.