Ближе к вечеру в Украине ожидаются небольшие заморозки и гололед

07:58 11 декабря Киев, Украина

Первый зимний месяц мало чем отличается от осенних. В стране будет облачно, возможен мокрый снег с дождем, практически везде, кроме юга, будет наблюдаться гололедица.



Об этом говорится в прогнозе Украинского гидрометцентра.



Синоптики обещают облачную погоду. Днем в западных и Одесской областях дождь. На остальной территории без осадков. На дорогах страны, кроме юга и востока, местами гололедица. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с, но днем на Приазовье порывы 15-20 м/с.



Днем в Украине обещают от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла. На западе и юге от 1 до 6 градусов выше нуля. На юге Одесской области воздух прогреется до 7-12 градусов тепла.



В Киеве облачно. Днем осадков не прогнозируют. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура в течение суток 0-2 градусов мороза.