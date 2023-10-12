Блекауты этой зимой возможны, однако энергетики готовятся быстро восстанавливать систему

16:55 12 октября Киев, Украина

Министр энергетики Украины Герман Галущенко на Киевском международном экономическом форуме рассказал о готовности энергосистемы к зиме. Он считает, что блекауты возможны, если россия будет наносить массированные удары.

"Если будут массированы удары, которые нанесут существенный ущерб энергосистеме, возможны блекауты, но мы готовимся максимально быстро восстанавливать систему, чтобы блекауты были кратковременными", - сказал Галущенко.

Он добавил, что энергетики проводят тренировки на случай обстрелов и массовых отключений энергии, однако спрогнозировать уровень, масштаб и влияние атак на работу энергосистемы достаточно сложно. Власть будет принимать решение ситуативно.

"У нас нет иллюзии, что враг не будет атаковать энергосистему. И потому зима будет тяжелой. Прежде всего не с точки зрения энергетики, потому что система — и генерация, и механизмы передачи электроэнергии — готова к зиме. Реализованы такие проекты защиты, какие ни одна страна в мире еще не реализовывала. Мы готовимся к атакам", - говорит чиновник.

На сегодняшний день в Украине хватает мощностей, поэтому Украина не только потребляет собственную электроэнергию, но и экспортирует ее — в течение сентября экспортировали больше всего за 2023 год. Далее будут следить за балансом энергии.