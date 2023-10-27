Благотворительные фонды Украины собрали 12,5 млрд гривен за 9 месяцев

За 9 месяцев этого года три крупнейших благотворительных фонда Украины собрали 12,5 млрд гривен. Первенство продолжает удерживать платформа United24.
Об этом сообщает платформа для работы с открытыми данными Опендатабот.
Отмечается, что с начала года больше всего пожертвований поступило для нужд ВСУ — 7,06 млрд гривен (89% от общего объема).
В мае этого года платформа United24 начала собрание по двум новым направлениям — гуманитарному разминированию и потребностям
В мае этого года платформа United24 начала собрание по двум новым направлениям — гуманитарному разминированию и потребностям
образования и науки. В течение пяти месяцев на соответствующие счета было перечислено 31 млн. гривен на 76 млн. гривен.
В общей сложности платформа United24 собрала подавляющее большинство - две трети от общей суммы донатов всех фондов.
Фонд "Вернись живым" в августе побил своеобразный рекорд — тогда на его счета поступило 0,5 млрд гривен, что является лучшим показателем за последние полтора года.
Фонд Сергея Притулы в июле этого года собрал рекордную сумму донатов – почти 243 млн гривен. В фонде отмечают, что это связано с проведением Мегазбора на закупки для Главного управления разведки Минобороны: 5 комплектов EOS C VTOL . Всего в среднем в месяц фонд Притулы собирает 170 млн гривен.
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