Благотворительные фонды Украины собрали 12,5 млрд гривен за 9 месяцев

19:28 26 октября Киев, Украина

За 9 месяцев этого года три крупнейших благотворительных фонда Украины собрали 12,5 млрд гривен . Первенство продолжает удерживать платформа United24.



Об этом сообщает платформа для работы с открытыми данными Об этом сообщает платформа для работы с открытыми данными Опендатабот

"Больше всего донатов в период с января по сентябрь 2023-го собрала платформа United24 - 7,94 млрд гривен или 63% от общего объема. Почти четверть средств - чуть более 3 млрд гривен - получил фонд "Вернись живым", еще около 1, 5 млрд гривен (12%) поступило в фонд Сергея Притулы", - говорится в сообщении.

Отмечается, что с начала года больше всего пожертвований поступило для нужд ВСУ — 7,06 млрд гривен (89% от общего объема).



В мае этого года платформа United24 начала собрание по двум новым направлениям — гуманитарному разминированию и потребностям

образования и науки. В течение пяти месяцев на соответствующие счета было перечислено 31 млн. гривен на 76 млн. гривен.

В общей сложности платформа United24 собрала подавляющее большинство - две трети от общей суммы донатов всех фондов.

Фонд "Вернись живым" в августе побил своеобразный рекорд — тогда на его счета поступило 0,5 млрд гривен, что является лучшим показателем за последние полтора года.

"Больше донатов этот фонд собирал только в первые месяцы полномасштабного вторжения. При этом, 281 млн гривен, или более половины августовских донатов, фонд получил за пять дней — с 14 по 18 число. Именно тогда в фонде проходил проект "Операция Единство", в рамках которого собирались средства на 10 тысяч FPV-дронов с боекомплектом. В целом с мая 2022 года на счета этого фонда в среднем поступало 320 млн гривен в месяц", — говорится в сообщении.

Фонд Сергея Притулы в июле этого года собрал рекордную сумму донатов – почти 243 млн гривен. В фонде отмечают, что это связано с проведением Мегазбора на закупки для Главного управления разведки Минобороны: 5 комплектов EOS C VTOL . Всего в среднем в месяц фонд Притулы собирает 170 млн гривен.