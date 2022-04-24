Благодатный огонь прибыл в Украину. Его встретили на границе с Польшей

07:51 24 апреля Киев, Украина

Как это происходит каждый год, в Украину из Иерусалима доставили Благодатный огонь. Первой в Украине его встретила Волынь. Об этом сообщили в Волынской епархии Православной Церкви Украины.

Огонь встретила делегация во главе с Митрополитом Луцким и Волынским Михаилом на границе с Польшей.

"Христос Воскрес", – поздравил собравшихся Михаил, получив огонь.

Далее его в сопровождении патрульной полиции доставят в храмы области, чтобы волыняне могли принести в свои дома. Также патрульные из Киевской области увезли огонь дальше по Украине.

Каждый год огонь доставляют из Храма Гроба Господня в Иерусалиме самолетом в Украину, однако в этом году из-за войны его привезли в Украину по суше.

Огонь, который по мнению многих верующих, появляется чудесным способом, символизирует нерукотворный свет Воскресения Христова и считается святыней.

Напомним, украинцев предупредили об опасности посещения церкви на Пасху. Российские войска могут обстреливать церкви во время массовых богослужений, поэтому украинцам посоветовали по возможности смотреть трансляции Литургий из дому.