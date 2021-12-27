Благодаря современным семенно-селекционным центрам в Гослесагентстве обещают высадить 300 млн деревьев

07:02 27 Декабрь Киев, Украина

В Украине заработал современный семенно-селекционный центр. Отныне в Донецкой области будут выращивать посадочный материал на основе технологий шведской компании ВСС АВ.



«‎Завод построен в рекордный срок — за 8 месяцев. На первом этапе лесоразсадочный комплекс будет производить более миллиона сеянцев сосны с закрытой корневой системой. В дальнейшем планируем увеличить мощности вдвое. Завод также заработает с лиственными породами», — заявил глава Гослесагентства.



Согласно информации, такой же комплекс осенью был открыт во Львовской области. В следующем году селекционно-семенные комплексы намерены построить в Киевской, Житомирской, Кировоградской, Сумской, Черниговской, Волынской, Ивано-Франковской и Тернопольской областях.



По словам главы Государственного агентства, они будут генерировать еще около 50 млн единиц качественного посадочного материала в год. Всего в следующем году в рамках программы президента Владимира Зеленского «Зеленая страна» Гослесагентство планирует взорвать 300 миллионов саженцев, что станет новым рекордом для страны. В 2023 году — 330 миллионов, в 2024 году — 334 миллиона.



Ранее мы сообщали, что в Украине существует специальные предприятия, которые выращивают елки, предназначенные для продажи. В Государственном агентстве лесных ресурсов уточнили, что все соответствующие деревья поставляются на точки продаж с чипами и кодами — легально.