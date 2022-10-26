Благодаря приложению єППО впервые сбили вражескую ракету

Над Украиной сбили ракету, которую впервые отследили с помощью мобильного приложения єППО.
Об этом сообщает в Facebook один из разработчиков приложения.
Первое "боевое применение" приложения єППО состоялось на юге Украины.
Об этом сообщает в Facebook один из разработчиков приложения.
Первое "боевое применение" приложения єППО состоялось на юге Украины.
Он отметил, что система электронного обнаружения воздушных целей сработала именно так, как того хотели разработчики.
Приложение єППО появилось в Украине в октябре этого года. С его помощью очевидцы могут сообщить о перемещении вражеских воздушных целей - ракет, беспилотников, самолетов или вертолетов. В приложении также можно сообщить о звуке взрыва.
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