Благодаря приложению єППО впервые сбили вражескую ракету

15:41 26 октября Киев, Украина

Над Украиной сбили ракету, которую впервые отследили с помощью мобильного приложения єППО.



Об этом сообщает в Facebook один из разработчиков приложения.



Первое "боевое применение" приложения єППО состоялось на юге Украины.

Калибр летел на очень малой высоте, благодаря особенностям рельефа местности локационно не наблюдался. Но несколько бдительных граждан увидели бл*дину и сразу известили военных с помощью приложения єППО. Наши зенитчики за несколько секунд получили целеуказание, имели достаточно времени и без лишних проблем, как на тренажере сбили Калибр из ПЗРК Игла", - рассказал сотрудник разработавшей приложение конструкторской группы Технари Геннадий Сульдин.



Он отметил, что система электронного обнаружения воздушных целей сработала именно так, как того хотели разработчики.

"єППО задумывалось именно как средство отслеживания низколетящих дозвуковых крылатых ракет, прежде всего Калибров. Угроза типа Шахед появилась гораздо позже", - добавил он.

Приложение єППО появилось в Украине в октябре этого года. С его помощью очевидцы могут сообщить о перемещении вражеских воздушных целей - ракет, беспилотников, самолетов или вертолетов. В приложении также можно сообщить о звуке взрыва.