"Библейский" пример помог львовским медикам спасти ребенка

18:03 11 августа Киев, Украина

Как ни удивительно, но именно библейский сюжет помог львовским врачам совместно с польским профессором вернуть полноценную жизнь шестилетнему мальчику, который из-за травмы гортани не мог дышать и говорить.

Отмечается, что зимой прошлого года Михаил из Закарпатья и его мать попали в ДТП и ребенок получил многочисленные травмы. Около трех недель он провел в реанимации, будучи подключенным к апарату ИВЛ. В итоге в гортани ребенка образовался рубец из-за которого он не мог полноценно дышать и разговаривать.

"Как с Адама взяли ребро и создали Еву, так здесь взяли хрящ ребра мальчика. Через наружный разрез на шее ввели в место рубца и развели связки. Если связки у него первичные были фиксированные, то когда мы развели, они и стали фиксированы. То есть просвет для дыхания существенно увеличился", - рассказал руководитель ЛОР-отделения больницы "Охматдет" Федор Юрочко.

Уникальная операция спасла мальчику жизнь. Теперь он может не только говорить, но и бегать.