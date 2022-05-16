"Библейский" пример помог львовским медикам спасти ребенка

Как ни удивительно, но именно библейский сюжет помог львовским врачам совместно с польским профессором вернуть полноценную жизнь шестилетнему мальчику, который из-за травмы гортани не мог дышать и говорить.
Отмечается, что зимой прошлого года Михаил из Закарпатья и его мать попали в ДТП и ребенок получил многочисленные травмы. Около трех недель он провел в реанимации, будучи подключенным к апарату ИВЛ. В итоге в гортани ребенка образовался рубец из-за которого он не мог полноценно дышать и разговаривать.
Уникальная операция спасла мальчику жизнь. Теперь он может не только говорить, но и бегать.
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