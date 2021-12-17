Безвиз с Гренадой

19:29 16 Июль Киев, Украина

Карибское море покорится украинцам. Сегодня представители Украины и Гренады заключили соглашение об отмене визового режима.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Украины.
«16 июля 2020 года министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и посол Гренады в Российской Федерации Олег Фирер подписали соглашение между Кабинетом министров Украины и правительством Гренады об отмене визовых требований. Положениями Соглашения предусматривается введение безвизовых поездок граждан Украины и Гренады сроком на 90 дней в течение 180 дней для пребывания с целью туризма или осуществления другой неоплачиваемой деятельности», - информирует МИД.
В ведомстве уточнили, что соглашение вступит в силу после завершения сторонами необходимых внутригосударственных процедур.

фото: соглашение Украины и Гренады о безвиз

В МИД также добавили, что Грендада заинтересована в иностранных инвестициях в банковскую сферу и туризм, а также поддерживает тесные связи с США, Канадой и Британией.