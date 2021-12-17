Безвиз с Гренадой

Карибское море покорится украинцам. Сегодня представители Украины и Гренады заключили соглашение об отмене визового режима.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Украины.

В ведомстве уточнили, что соглашение вступит в силу после завершения сторонами необходимых внутригосударственных процедур.

В МИД также добавили, что Грендада заинтересована в иностранных инвестициях в банковскую сферу и туризм, а также поддерживает тесные связи с США, Канадой и Британией.