Безвиз с Гренадой

Карибское море покорится украинцам. Сегодня представители Украины и Гренады заключили соглашение об отмене визового режима.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Украины.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Украины.
В ведомстве уточнили, что соглашение вступит в силу после завершения сторонами необходимых внутригосударственных процедур.
В МИД также добавили, что Грендада заинтересована в иностранных инвестициях в банковскую сферу и туризм, а также поддерживает тесные связи с США, Канадой и Британией.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии