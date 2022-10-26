Безработных украинцев привлекут в "Армию восстановления". Они будут работать и получать зарплату

08:02 26 октября Киев, Украина

В Украине активизировали механизм привлечения безработных в Армию восстановления. Фактически, их будут привлекать к общественно полезным работам: уборка, разбор завалов, обустройство укрытий и ремонтных работ.

Об этом сообщает Министерство экономики Украины.

«На сегодняшний день у нас две армии – одна защищает страну на фронте, другая работает. Люди, которые по разным причинам остались без работы, смогут присоединиться к «Армии восстановления» страны, а государство оплатит их работу на уровне минимальной зарплаты, которая с октября составляет 6700 грн.», – рассказывает министр экономики Юлия Свириденко.

Что они будут делать:

обустраивать и укреплять блок-посты, вырубать деревья для формирования окопов;

заготавливать дрова для военных и населения;

разбирать завалы и восстанавливать жилые дома, другие помещения, поврежденные в результате боевых действий;

укреплять дамбы;

расчищать автомобильные дороги от завалов;

разгружать гуманитарную помощь;

обустраивать подвальные помещения в многоэтажных домах, школах под укрытие;

выполнять ремонтно-восстановительные работы в помещениях социальной сферы;

помогать внутренне перемещенным лицам, людям с инвалидностью, пожилым людям.

Организатором работ должно быть военное командование совместно с ОВА самостоятельно или с привлечением органов исполнительной власти. К работам будут привлекаться все трудоспособные лица, в частности, зарегистрированные безработные и внутренне перемещенные лица, не имеющие ограничений по состоянию здоровья. С участниками таких работ будут заключаться срочные трудовые договоры в соответствии с КЗоТом.