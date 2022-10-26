Безработных украинцев привлекут в "Армию восстановления". Они будут работать и получать зарплату

В Украине активизировали механизм привлечения безработных в Армию восстановления. Фактически, их будут привлекать к общественно полезным работам: уборка, разбор завалов, обустройство укрытий и ремонтных работ.
Об этом сообщает Министерство экономики Украины.
Что они будут делать:
- обустраивать и укреплять блок-посты, вырубать деревья для формирования окопов;
- заготавливать дрова для военных и населения;
- разбирать завалы и восстанавливать жилые дома, другие помещения, поврежденные в результате боевых действий;
- укреплять дамбы;
- расчищать автомобильные дороги от завалов;
- разгружать гуманитарную помощь;
- обустраивать подвальные помещения в многоэтажных домах, школах под укрытие;
- выполнять ремонтно-восстановительные работы в помещениях социальной сферы;
- помогать внутренне перемещенным лицам, людям с инвалидностью, пожилым людям.
Организатором работ должно быть военное командование совместно с ОВА самостоятельно или с привлечением органов исполнительной власти. К работам будут привлекаться все трудоспособные лица, в частности, зарегистрированные безработные и внутренне перемещенные лица, не имеющие ограничений по состоянию здоровья. С участниками таких работ будут заключаться срочные трудовые договоры в соответствии с КЗоТом.
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