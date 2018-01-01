Безопасность в стране: какую оценку дали украинцы

14:43 22 Июль Киев, Украина

Безопасность – одна из составляющих благополучия человека. Министерство внутренних дел организовало опрос, украинские граждане ответили, как они оценивают безопасность в Украине.

По данным опроса Киевского международного института социологии, 65% респондентов считает Украину безопасным местом для проживания, 82% - свой населенный пункт. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

87% граждан определяет свою громаду безопасной.

Социологи обратили внимание, что такой показатель определен в условиях вооруженной российской агрессии, эпидемии COVID-19 и ее последствий

В МВД уточнили, что использование методологии Евробарометра во время исследования социологической службы ЕС позволило сравнить ощущения публичной безопасности в Украине в 2020 году со странами ЕС в 2017 году.

Украинцы в месте проживания чувствуют себя безопаснее (87%), чем в 2017 году (без COVID-19), граждане Италии (84%), Болгарии (81%) и на одном уровне с гражданами Румынии ( 87%), а также не намного хуже, чем в среднем среди стран ЕС (91%).

Государственной пограничной службе доверяют 60% респондентов, миграционной службе - 58%, Государственной службе по чрезвычайным ситуациям - 77%, Нацгвардии - 68%, Нацполиции - 49%, патрульной полиции в составе НПУ - 51%.