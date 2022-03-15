Безнаказанность порождает жестокость. Подробности избиения девочки в Харькове

И опять в центре внимания общества – молодежь Харькова. Полиция раскрыла подробности нашумевшего в соцсетях избиения 14-летней девушки. Заметим, что в то время, когда 17-летний Александр Тараник среди белого дня жестоко избивал свою подругу, очевидцы происшествия и не думали за нее заступиться. Известно, что до происшествия пара недолго встречалась.
На Тараника уже поступали заявления в полицию. Девушка – не первая его жертва. Однако парень наказан не был.
Мать пострадавшей рассказала, что дочь с Тараником недолго встречались.
Она добавила, что позже юноша начал угрожать девочке: "Я тебе лицо набью, говорил он".
Женщина написала заявление в полицию по факту избиения своей несовершеннолетней дочери.
Парня нашли и вместе с отцом доставили в райотдел для дачи объяснений.
Накануне в Днепре подростки избили и ограбили полицейского, сделавшего им замечание в магазине. Злоумышленников ищут.
Ранее в Одессе 17-летняя девушка проникла в чужой дом и напала на 79-летнюю хозяйку. Избив ее, злоумышленница вынесла мобильный телефон и компьютер. Девушка задержана и находится в СИЗО.
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