Безнаказанность порождает жестокость. Подробности избиения девочки в Харькове

И опять в центре внимания общества – молодежь Харькова. Полиция раскрыла подробности нашумевшего в соцсетях избиения 14-летней девушки. Заметим, что в то время, когда 17-летний Александр Тараник среди белого дня жестоко избивал свою подругу, очевидцы происшествия и не думали за нее заступиться. Известно, что до происшествия пара недолго встречалась.

На Тараника уже поступали заявления в полицию. Девушка – не первая его жертва. Однако парень наказан не был.

Мать пострадавшей рассказала, что дочь с Тараником недолго встречались.

"Ничего серьезного. Неделю-две повстречались, походили за ручки и на этом все закончилось", - отметила женщина.

Она добавила, что позже юноша начал угрожать девочке: "Я тебе лицо набью, говорил он".

Женщина написала заявление в полицию по факту избиения своей несовершеннолетней дочери.

Парня нашли и вместе с отцом доставили в райотдел для дачи объяснений.