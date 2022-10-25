Беженцев с Украины призывают остаться за границей до весны

16:32 25 октября Киев, Украина

Украинцев призывают остаться за границей потому что зима может быть сложной из-за террористических атак рф.

Об этом Ирина Верещук сказала в эфире телемарафона.

По словам Верещук, если есть возможность остаться перезимовать за рубежом, то стоит это сделать.
 
"Буду просить не возвращаться, нам нужно пережить зиму. К сожалению, сети не выдержат, вы видите, что делает россия. Не нужно этого делать. Если есть возможность - остаться, пока перезимовать за границей", - отметила министр.
 
В Польше заявили о готовности принять новую волну украинских беженцев.