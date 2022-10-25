Беженцев с Украины призывают остаться за границей до весны

Украинцев призывают остаться за границей потому что зима может быть сложной из-за террористических атак рф.
Об этом Ирина Верещук сказала в эфире телемарафона.
По словам Верещук, если есть возможность остаться перезимовать за рубежом, то стоит это сделать.
Об этом Ирина Верещук сказала в эфире телемарафона.
По словам Верещук, если есть возможность остаться перезимовать за рубежом, то стоит это сделать.
В Польше заявили о готовности принять новую волну украинских беженцев.
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