Без света в Украине остаются 450 населенных пунктов

12:10 14 ноября Киев, Украина

Электроэнергии, производимой украинскими электростанциями, достаточно для обеспечения потребностей всех бытовых и юридических потребителей. "Укрэнерго" не видит оснований для ограничений в энергосистеме, если не будет новых обстрелов со стороны россии. Лимиты потребления не вводились.

Об этом сообщает пресс-служба "Укрэнерго".



В компании проинформировали, что сегодня, 14 ноября, Украина экспортирует электроэнергию в Словакию, Румынию и Молдову в ночные часы (суточный минимум потребления) общим объемом 321 МВт-ч, с максимальной мощностью в отдельные часы до 190 МВт. Импорт электроэнергии осуществляется на протяжении всех суток из Словакии, Румынии и Молдовы. Общий объем 4515 МВт-ч, с максимальной мощностью в отдельные часы до 529 МВт.



Всего в Украине по боевым действиям и по другим причинам без света остается 450 населенных пунктов.