Без света 413 населенных пунктов - "Укрэнерго"

12:14 18 октября Киев, Украина





Об этом сообщает



Из-за боевых действий и по другим причинам без света остается 413 населенных пунктов. Выработанной электроэнергии достаточно для покрытия потребления, нет оснований для введения графиков отключений. 18 октября импорт электроэнергии осуществляется из Молдовы.Об этом сообщает "Укрэнерго"

18 октября импорт электроэнергии осуществляется из Молдовы. Общий объем 195 МВтч, с максимальной мощностью в отдельные часы до 63 МВт. Экспорт осуществляется в Словакию и Молдову в ночные и дневные часы (период активной работы солнечных электростанций) с общим объемом 4131 МВтч, с максимальной мощностью в отдельные часы до 398 МВт.

На данный момент, электроэнергии, произведенной украинскими электростанциями, достаточно для обеспечения потребностей всех бытовых и юридических потребителей. Укрэнерго не видит оснований для ограничений в энергосистеме, если не будет новых обстрелов. Лимиты потребления не вводились.



Из-за боевых действий и по другим причинам без света остается 413 населенных пунктов. В результате обстрелов есть повреждения в сетях облэнерго в Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Харьковской, Черниговской областях. В Днепропетровской области на утро энергопитание потребителей возобновлено. В других областях аварийно-восстановительные работы производятся в зависимости от ситуации с безопасностью и с разрешения военных.