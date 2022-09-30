Без отопления зимой останутся 62 000 мариупольцев

07:37 30 сентября Киев, Украина

Во временно оккупированном Мариуполе без отопления этой зимой будут вынуждены жить не менее 62 тысяч горожан, сообщил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко.



Россияне еще летом говорили, что планируют открыть в Мариуполе пункты обогрева в палатках.



Сейчас они говорят, что откроют сотню мобильных котельных, которые будут работать на дизельном топливе.

"Не обращая внимания на то, что в городе до сих пор проблемы с обычным топливом, и даже допустив, что будет действительно 100, тепло получат максимум 100-200 домов по оптимистическому сценарию", - говорит Андрющенко.

Советник городского головы поделился своими расчетами по поводу того, сколько именно людей в Мариуполе не получат тепла этой зимой.

“Максимально загруженная 9-этажка на 4 подъезда – это 144 квартиры, в среднем 432 человека. 432 человека на 150 домов = 64,8 тысяч человек. На сегодняшний день в городе в среднем 130 тысяч мариупольцев, плюс 15 тысяч гражданских оккупантов плюс 1500 военных оккупантов. Всего = 146,5 тысячи человек и изуверов. Понятно, что своих кафиров россияне точно будут обогревать. Значит из 64,5 тысяч чисто мариупольцев останется 48 тысяч человек или 36,6% от населения. Даже если еще 20 тысяч проживают в частных домах (на самом деле меньше), то минимум 62 тысяч человек будут без отопления зимой”, – говорит чиновник.

Гуманитарную ситуацию в оккупированном Мариуполе называют катастрофической. Проблема с доступом к продовольствию и воде там существует почти с начала вторжения, однако, несмотря на это, российские военные не пропускают украинские гуманитарные грузы, а те, которые удавалось довезти, разворовывали и продавали мариупольцам или выдавали за российскую помощь.