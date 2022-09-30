Без отопления зимой останутся 62 000 мариупольцев

Во временно оккупированном Мариуполе без отопления этой зимой будут вынуждены жить не менее 62 тысяч горожан, сообщил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко.
Россияне еще летом говорили, что планируют открыть в Мариуполе пункты обогрева в палатках.
Сейчас они говорят, что откроют сотню мобильных котельных, которые будут работать на дизельном топливе.
Россияне еще летом говорили, что планируют открыть в Мариуполе пункты обогрева в палатках.
Сейчас они говорят, что откроют сотню мобильных котельных, которые будут работать на дизельном топливе.
Советник городского головы поделился своими расчетами по поводу того, сколько именно людей в Мариуполе не получат тепла этой зимой.
Гуманитарную ситуацию в оккупированном Мариуполе называют катастрофической. Проблема с доступом к продовольствию и воде там существует почти с начала вторжения, однако, несмотря на это, российские военные не пропускают украинские гуманитарные грузы, а те, которые удавалось довезти, разворовывали и продавали мариупольцам или выдавали за российскую помощь.
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