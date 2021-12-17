Бессрочная акции протеста возле офиса президента в Киеве закончена

Как сообщил сегодня в соцсети председатель Независимого профсоюза горняков Михаил Волынец, с 11 июля акция протеста горняков в Киеве прекращена.

По его словам, двенадцатого дня Всеукраинской бессрочной акции протеста под стенами офиса президента не будет.

"Шахтеры государственных шахт, горняки Доброполья сегодня возвращаются домой с гарантиями от медиатора процесса переговоров между властью и участниками энергорынка", - сообщил Волынец.

Он также отметил, что согласно достигнутым договоренностям, по поручению президента будет восстановлена работа угледобывающих предприятий, находящихся в режиме простоя.

"С понедельника к работе возвращаются рабочие Добропольеуголь", - уточнил Волынец.

Как сообщалось, госкомпания ПАО Центрэнерго и угледобывающие предприятия согласовали условия поставок угля.