Бессрочная акции протеста возле офиса президента в Киеве закончена

Как сообщил сегодня в соцсети председатель Независимого профсоюза горняков Михаил Волынец, с 11 июля акция протеста горняков в Киеве прекращена.
По его словам, двенадцатого дня Всеукраинской бессрочной акции протеста под стенами офиса президента не будет.
Он также отметил, что согласно достигнутым договоренностям, по поручению президента будет восстановлена работа угледобывающих предприятий, находящихся в режиме простоя.
Как сообщалось, госкомпания ПАО Центрэнерго и угледобывающие предприятия согласовали условия поставок угля.
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