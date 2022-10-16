Бесплатная психологическая помощь на Vodafone, lifecell и Киевстар

Мобильные операторы Vodafone, lifecell и Киевстар запустили уникальную возможность для своих абонентов - теперь пользователи могут получить психологическую помощь на специальной горячей линии. Об этом пишет tehnofan.
Компании объяснили, что в связи с войной многие украинцы могут испытывать стресс, страх и другие негативные эмоции. Поэтому горячая линия позволяет полностью анонимно, бесплатно и круглосуточно получить психологическую помощь.
Для этого нужно набрать короткий номер 2345* для абонентов Vodafone и lifecell или +38 (067) 752 23 45 для абонентов Киевстар.
Операторы указали наиболее частые причины обращений граждан:
- болезнь близкого человека;
- физически вы здоровы, но чувствуете себя плохо;
- желание избавиться от какой-либо зависимости, но сами не можете;
- одиночество и чувство тревоги;
- проблемы в отношениях с близким человеком;
- вспышки гнева, за которые потом стыдно.
При этом подчеркивается, что обратиться за помощью можно и с другими проблемами.
Разговор может занять до 1 часа. Этого времени должно хватить для того, чтобы выслушать проблему и провести эффективно разговор.
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