Бесплатная психологическая помощь на Vodafone, lifecell и Киевстар

12:18 16 октября Киев, Украина

Мобильные операторы Vodafone, lifecell и Киевстар запустили уникальную возможность для своих абонентов - теперь пользователи могут получить психологическую помощь на специальной горячей линии. Об этом пишет tehnofan.

Компании объяснили, что в связи с войной многие украинцы могут испытывать стресс, страх и другие негативные эмоции. Поэтому горячая линия позволяет полностью анонимно, бесплатно и круглосуточно получить психологическую помощь.

Для этого нужно набрать короткий номер 2345* для абонентов Vodafone и lifecell или +38 (067) 752 23 45 для абонентов Киевстар.

Операторы указали наиболее частые причины обращений граждан:

болезнь близкого человека;

физически вы здоровы, но чувствуете себя плохо;

желание избавиться от какой-либо зависимости, но сами не можете;

одиночество и чувство тревоги;

проблемы в отношениях с близким человеком;

вспышки гнева, за которые потом стыдно.

При этом подчеркивается, что обратиться за помощью можно и с другими проблемами.

Разговор может занять до 1 часа. Этого времени должно хватить для того, чтобы выслушать проблему и провести эффективно разговор.