Бензин марки А-95 подорожал до 36,05 гривен за литр

16:09 02 мая Киев, Украина

Розничные сети автозаправочных станций повысили цены на горючее вслед за повышением правительством предельных торговых надбавок на бензины и дизтопливо.

Об этом говорится в данных мониторинга Консалтинговой группы "А-95".



В частности, на WOG и ОККО бензин марки А-95 подорожал на 1,95 грн/л до 36,05 грн/л. Дизельное горючее в этих сетях подорожало на 2,00 грн/л, до 40,66 грн/л.



Станции компании "Укрнафта" (552 АЗС), часть которой принадлежит группе "Приват", также повысили цены. Бензин марки А-92 подорожал до 35,05 грн/л, А-95 – до 36,05 грн/л и ДТ – до 40,66 грн/л. В то же время, преимущественно АЗС группы повысила цены на горючее еще 27 апреля.



Другие сети также откорректировали цены по решению правительства.