Бэнкси подтвердил авторство семи граффити в Киеве и пригороде

Британский уличный художник Бэнкси, который считается одним из самых известных художников в мире, подтвердил, что создал семь граффити в Украине.
Об этом сообщает The Art Newspaper.
Бэнкси принадлежат следующие работы:
Качающиеся на качелях из противотанкового ежа дети на Майдане Независимости в Киеве
Бэнкси принадлежат следующие работы:
Качающиеся на качелях из противотанкового ежа дети на Майдане Независимости в Киеве
Стоящая на руках гимнастка в Бородянке
Парень, бросающий на пол мужчину, похожего на путина, в Ирпене
Женщина в халате в противогазе и с огнетушителем
Бородатый мужчина принимает ванну
Бронированный грузовик с боеголовкой в виде пениса
Какое седьмое произведение Бенкси в Украине, издание не уточняет. Но ему также приписывали изображение выступающей с лентой гимнастки на разрушенном здании в Ирпене.
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