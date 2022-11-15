Бэнкси подтвердил авторство семи граффити в Киеве и пригороде

15:24 15 ноября Киев, Украина

Британский уличный художник Бэнкси , который считается одним из самых известных художников в мире, подтвердил, что создал семь граффити в Украине.

Об этом сообщает The Art Newspaper.



Бэнкси принадлежат следующие работы:



Качающиеся на качелях из противотанкового ежа дети на Майдане Независимости в Киеве

Стоящая на руках гимнастка в Бородянке

Парень, бросающий на пол мужчину, похожего на путина, в Ирпене

Женщина в халате в противогазе и с огнетушителем

Бородатый мужчина принимает ванну

Бронированный грузовик с боеголовкой в виде пениса

Какое седьмое произведение Бенкси в Украине, издание не уточняет. Но ему также приписывали изображение выступающей с лентой гимнастки на разрушенном здании в Ирпене.