Белорусы возле СИЗО поздравляют блогера Тихановского с днем рождения

Сегодня у сторонников оппозиции есть еще один повод собраться перед стенами следственного изолятора в Минске. Они пришли на улицу Володарского, где находится СИЗО, чтобы выразить поддержку и поздравить с днем рождения арестованного властью Сергея Тихановского. Муж Светланы Тихановской Сергей находится под стражей с 29 мая.

В руках у людей белые и красные шарики, а также бело-красно-белые флаги. Они хором поют песню "Стены рухнут", которая стала одним из символов протеста. Проезжающие мимо автомобили активно сигналят.

Напомним, кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская заявила, что готова стать национальным лидером в стране, чтобы Беларусь "успокоилась и вошла в нормальный ритм".

Также сообщалось, что в Беларуси запустили сбор денег для тех, кто пострадал от насильственных репрессий и лишился работы из-за участия в массовых акциях протеста.