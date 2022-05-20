Белорусский ведущий Дудинский: Россия – это здоровый, вечно пьяный бугай-сосед

07:07 17 августа Киев, Украина

Белорусский шоумен и телеведущий Денис Дудинский и его жена Катерина Раецкая, спасаясь от режима Лукашенко, были вынуждены выехать из страны в Украину. В одном из интервью Дудинский поделился тем, как белорусы видят и ощущают Россию.

"Я вам скажу, что такое Россия. Россия – это такой здоровый, вечно пьяный бугай-сосед. Ты не пойдешь бить ему морду, во-первых, потому, что ты интеллигентнее, во-вторых, потому, что он сильнее. Да, он насрал тебе на коврик и обмазал дерьмом дверь. Он каждый вечер лупит свою жену, они орут и мешают тебе спать. Он поцарапал гвоздем твою машину. Что ты сделаешь – вызовешь милицию, управдома, других соседей? Они скажут: "Нет свидетелей". Ты в ответ: "Так я на видео сняла!" Они: "Да-да, спасибо. Ты гляди, свинья какая! Все, санкции!" А сосед: "Санкции? Х...янкции! Завтра ко мне брательник приедет, мы вам вдвоем наваляем!", – объяснил шоумен.

По словам Дудинского, страны Европы "вынуждены мириться с большим, пьяным, тупым долбо...бом".

На вопрос " может ли Россия поглотить Беларусь?" Денис Дудинский ответил:

"Любой ответ имеет право на жизнь. Возможно, завтра белорусы проснутся – и они уже часть России".

Для справки:

Дудинского в Беларуси задерживали осенью 2020 года. Тогда его обвинили в участии в несанкционированном мероприятии и дали 10 суток административного ареста. По информации "Радыё Свабода", в итоге он отбыл 12 суток без объяснения причин.

2 июня 2021 года домой к семье Дудинского с обыском пришли сотрудники финансовой милиции и забрали его и жену Катерину Раецкую на допрос.

9 июня Раецкая сообщила, что они с мужем выехали в Украину.