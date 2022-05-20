Белорусский ведущий Дудинский: Россия – это здоровый, вечно пьяный бугай-сосед

Белорусский шоумен и телеведущий Денис Дудинский и его жена Катерина Раецкая, спасаясь от режима Лукашенко, были вынуждены выехать из страны в Украину. В одном из интервью Дудинский поделился тем, как белорусы видят и ощущают Россию.
По словам Дудинского, страны Европы "вынуждены мириться с большим, пьяным, тупым долбо...бом".
На вопрос " может ли Россия поглотить Беларусь?" Денис Дудинский ответил:
Для справки:
Дудинского в Беларуси задерживали осенью 2020 года. Тогда его обвинили в участии в несанкционированном мероприятии и дали 10 суток административного ареста. По информации "Радыё Свабода", в итоге он отбыл 12 суток без объяснения причин.
2 июня 2021 года домой к семье Дудинского с обыском пришли сотрудники финансовой милиции и забрали его и жену Катерину Раецкую на допрос.
9 июня Раецкая сообщила, что они с мужем выехали в Украину.
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