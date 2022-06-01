Белорусские феминистки собрали уже 50 000 евро в помощь украинкам, пострадавшим от сексуального насилия

12:54 01 июня Киев, Украина

Белорусским активисткам удалось собрать не менее 50 тысяч евро для украинок, пострадавших от сексуального насилия, совершенное российскими военными, и отправить уже две партии помощи с необходимыми медикаментами в Украину.



Об этом сообщили в благотворительной организации BYSOL.



Сбор средств объявили в начале апреля, вскоре после того, как в СМИ начали появляться первые сообщения о случаях изнасилований. К середине мая, как рассказывает активистка Марина Ментусова, удалось собрать 50 тысяч евро.



Белоруски отправили две партии помощи, а именно медикаменты, в частности экстренные контрацептивы и лекарства по рецепту, а также наборы Rape kit – это набор предметов для сбора и хранения вещественных доказательств сексуального насилия, помогающий фиксировать преступления.

Феминистки из беларуси сотрудничают с украинскими: первая партия помощи отправилась в организацию "Марш женщин", а вторая - в Центр волонтерства и защиты. Закупленные медикаменты и наборы отправляют в больницы.