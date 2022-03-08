Бельгия, Германия и Словакия передали Украине гумпомощь для борьбы с пандемией

13:49 08 Июнь Киев, Украина

Такие страны Евросоюза как Бельгия, Словакия и Германия в качестве гуманитарной помощи выслали украинцам маски, очки и защитные костюмы. Германия отдельным траншем выслала еще дополнительно 24 аппарата ИВЛ

Об этом говорится на сайте Представительства ЕС в Украине.

"Я хочу поблагодарить страны-члены ЕС за поддержку Украины в борьбе с COVID-19. Мы полностью солидарны с нашими ближайшими соседями. Наш Координационный центр реагирования на чрезвычайные ситуации отслеживает текущие обстоятельства и готов направлять помощь в дальнейшем", - заявил Европейский комиссар по вопросам урегулирования кризисов Янез Ленарчич.

Так, согласно сообщению, Бельгия предложила Украине 500 тысяч масок KN95 и 2 млн хирургических масок; Германия - 25 млн хирургических масок, 7 977 000 масок FFP2 и 24 аппарата ИВЛ; Словакия - по 10 тысяч защитных костюмов, хирургических масок, масок FFP2 и защитных очков.