Беленюк ответил на оскорбление российской пропагандистки Скабеевой
10:40 15 августа Киев, Украина
Российская ведущая центральных пропагандистских каналов Ольга Скабеева отличается не только откровенным враньём, но и ярой нетерпимостью ко всем «врагам России». Очередной её выпад в сторону украинских спортсменов затронул лично Жана Беленюка.
Олимпийский чемпион по греко-римской борьбе и народный депутат Украины Жан Беленюк дал жесткий ответ российской пропагандистке Скабеевой, которая высмеяла его танец после победы на Играх-2020 в Токио.
Тогда "журналистка" в эфире одного из государственных телеканалов РФ заявила: "Знатоки народных танцев подозревают, что Беленюк дал не традиционного украинского гопака, а пустился в "москальскую присядку". Так что на родине могут возникнуть вопросики".
Ответ на заявление пропагандистки из РФ борец дал уже после возвращения из Японии.
«Честно говоря, комментировать то, что говорит Скабеева, считаю зазорным для себя. Мне интересно посмотреть, а какая родина у Скабеевой? Это люди без рода и без племени, которых только одно мотивирует - нести откровенную чушь. Она - пропагандист. Она занимается своей деятельностью – несёт всякую чушь и надеется, что будет услышана какими-то слоями населения. Кому-то это интересно. Но адекватные люди вообще не должны подобные передачи смотреть», - заявил Беленюк.
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