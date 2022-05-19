Беленюк ответил на оскорбление российской пропагандистки Скабеевой

Российская ведущая центральных пропагандистских каналов Ольга Скабеева отличается не только откровенным враньём, но и ярой нетерпимостью ко всем «врагам России». Очередной её выпад в сторону украинских спортсменов затронул лично Жана Беленюка.

Олимпийский чемпион по греко-римской борьбе и народный депутат Украины Жан Беленюк дал жесткий ответ российской пропагандистке Скабеевой, которая высмеяла его танец после победы на Играх-2020 в Токио.

Тогда "журналистка" в эфире одного из государственных телеканалов РФ заявила: "Знатоки народных танцев подозревают, что Беленюк дал не традиционного украинского гопака, а пустился в "москальскую присядку". Так что на родине могут возникнуть вопросики".

Ответ на заявление пропагандистки из РФ борец дал уже после возвращения из Японии.