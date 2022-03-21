Беларусь-Украина "Мы вместе" - в Киеве пройдет музыкальный марафон

19:32 27 октября Киев, Украина

Чтобы поддержать белорусскую оппозицию и придать людям сил, в Киеве пройдет музыкальный марафон, на котором выступят украинские и белорусские музыканты.

Поддержка музыкой - это всегда была действенная мера.

Инициаторами этого марафона выступили министр культуры Александр Ткаченко и “Таврійські Ігри”. "Белорусов и украинцев веками связывает общая судьба европейских ценностей. В лучших европейский традициях объединимся в том, чем живем - музыкой, ибо ничто так не исцеляет, как культура”, - высказался по поводу марафона Александр Ткаченко.

Проект пока еще находится на уровне подготовки, поэтому деталей по этой теме не много. Известно, что музыкальный марафон “Беларусь-Украина "Мы вместе" пройдет 4 ноября, начиная с 20:00, в столичном концертном зале Stereoplaza. Не ясно, будут ли допущены на этот концерт зрители. Во всяком случае, билеты на это событие в продажу пока не поступали. Однако посмотреть марафон в режиме прямого времени сможет каждый, поскольку транслировать его будет канал М1, также трансляция будет вестись на digital-площадках канала.

Среди предварительно заявленных участников этого концерта - три коллектива из Беларуси: “Brutto Nostra”, участники Евровидения 2017 “NAVIBAND” и “NAKA”. Украину будут представлять группы “БЕZ ОБМЕЖЕНЬ”, “Друга Ріка”, “СКАЙ”, “ДахаБраха” и “Kozak System”.

Вести марафон будут Сергей Кузин и Соня Сотник, - ведущие популярного утреннего шоу [КАМТУГЕЗА] на Radio ROKS. Кандидатура Кузина, как главного распорядителя марафона была выдвинута не случайно. “Половину своей жизни я был гражданином Беларуси, - прокомментировал свое участие в проекте Сергей Кузин. - Сейчас этот народ действительно стремится к огромным изменениям в своей стране. Безусловно, нам, белорусам, проживающим в Украине, сложно оставаться в стороне от того, что там происходит. Всем нашим коллегам, украинским музыкантам, мы очень благодарны за поддержку!”