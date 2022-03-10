Бэби-бум в Харьковском экопарке

"Была такая ситуация, что у нас похолодало. Мама не справлялась, мужчина забрал ребенка. Так как у него огромная шкурка, он прижал его к себе и носил, пока не потеплело на улице. Характер они больше показывают при маме. Потому что есть такие, что мама ему что-то не позволяет, влечет за хвост или еще что-то. И они начинают кричать, возмущаться ".- рассказывает Ольга Прокопова, заведующая сектором приматов.