Бэби-бум в Харьковском экопарке

10:04 15 Октябрь Киев, Украина

В Харьковском экопарке пополнение малышей. Там на свет появились шесть крошечных бабуинов и гамадрил.

В обезьяньих семьях родились детеныши. Одни - в конце сентября, другие — чуть раньше. Были совершенно маленькими — каждый весил около трехсот граммов. Сейчас же дети набрались сил, поэтому их показали публике.

В первые недели своей жизни обезьянки не слезали с материнской шеи. Но уже сейчас с интересом исследуют вольеры, пытаются во всем копировать поведение родителей и принюхиваются к еде. Пока детеныши питаются исключительно материнским молоком. И через два-три месяца они начнут лакомиться фруктами и овощами.

Папы и мамы все время заботятся о малышах: кормят, вычесывают и греют в холодную погоду.
"Была такая ситуация, что у нас похолодало. Мама не справлялась, мужчина забрал ребенка. Так как у него огромная шкурка, он прижал его к себе и носил, пока не потеплело на улице. Характер они больше показывают при маме. Потому что есть такие, что мама ему что-то не позволяет, влечет за хвост или еще что-то. И они начинают кричать, возмущаться ".- рассказывает Ольга Прокопова, заведующая сектором приматов. 
 