Бэби-бум в Харьковском экопарке

В Харьковском экопарке пополнение малышей. Там на свет появились шесть крошечных бабуинов и гамадрил.
В обезьяньих семьях родились детеныши. Одни - в конце сентября, другие — чуть раньше. Были совершенно маленькими — каждый весил около трехсот граммов. Сейчас же дети набрались сил, поэтому их показали публике.
В первые недели своей жизни обезьянки не слезали с материнской шеи. Но уже сейчас с интересом исследуют вольеры, пытаются во всем копировать поведение родителей и принюхиваются к еде. Пока детеныши питаются исключительно материнским молоком. И через два-три месяца они начнут лакомиться фруктами и овощами.
Папы и мамы все время заботятся о малышах: кормят, вычесывают и греют в холодную погоду.
В обезьяньих семьях родились детеныши. Одни - в конце сентября, другие — чуть раньше. Были совершенно маленькими — каждый весил около трехсот граммов. Сейчас же дети набрались сил, поэтому их показали публике.
В первые недели своей жизни обезьянки не слезали с материнской шеи. Но уже сейчас с интересом исследуют вольеры, пытаются во всем копировать поведение родителей и принюхиваются к еде. Пока детеныши питаются исключительно материнским молоком. И через два-три месяца они начнут лакомиться фруктами и овощами.
Папы и мамы все время заботятся о малышах: кормят, вычесывают и греют в холодную погоду.
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