Балкер Resilient Africa достиг Босфора с украинской пшеницей

18:45 21 сентября Киев, Украина





Это судно, перевозящее 3 тысячи тонн пшеницы, покинуло украинский порт Черноморск два дня назад, преодолев российскую блокаду.



Это только первое из двух судов, которые воспользовались временным коридором для гражданских судов, установленным Вооруженными Силами Украины (ВМС ВСУ). Судно Resilient Africa достигло турецкого Босфора , став первым грузовым кораблем из Украины, который успешно прошел через Черное море по временному коридору, объявило агентство Reuters 21 сентября.Это судно, перевозящее 3 тысячи тонн пшеницы, покинуло украинский порт Черноморск два дня назад, преодолев российскую блокаду.Это только первое из двух судов, которые воспользовались временным коридором для гражданских судов, установленным Вооруженными Силами Украины (ВМС ВСУ).

Второе судно, балкер Aroyat, в настоящее время находится в порту Черноморск и готовится к загрузке пшеницы для доставки в Египет. Планируется, что оба судна перевезут общий груз в 20 тысяч тонн сельскохозяйственной продукции.