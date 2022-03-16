Бабушка, просившая «копеечку на еду», уехала с сумками на такси

12:30 16 июня Киев, Украина

А вы подаете нищим? Вам не жалко 20-50 гривен для бедной старушки? Тогда еще раз посмотрите, как процветает этот бизнес на чужом милосердии. На Телеграм-канале Киев Оперативный появилось видео о пенсионерке, которая на Броварском проспекте Киева возле одного из супермаркетов просила денег на еду, а в конце дня уехала на такси.

"Иду в магазин и вижу стоит бабушка с телегой и кульками просит денег. Дальше вижу, как за ней приезжает такси. Начал снимать видео", - написал шокированный автор видео.

Очевидец сообщил, что кассир супермаркета утверждает, что пенсионерка "постоянный клиент" и просит у людей оплатить покупки. Со слов кассира, она имеет около 900 гривен в день на покупках.

А вот еще один шокированный «добряк» делится впечатлением в сети.

Ранее сообщалось, что в Запорожье задержали женщину, которая отдала своего малолетнего сына за деньги "покупателю", чтобы мальчик бродяжничал, выпрашивая деньги на улицах города.