"Азов" запретил использовать свою эмблему без согласования с командованием

07:30 13 сентября Киев, Украина

Полк "Азов" запретил печатать или производить продукцию с изображением шеврона полка или одноименного батальона без согласования с командованием.

Об этом сообщила пресс-служба военного формирования.

В сообщении говорится, что Отдельный отряд специального назначения "Азов", согласно приказу МВД Украины от 14 ноября 2014 г. №1235, входит в состав воинской части 3057 Национальной гвардии Украины.

Изображение шеврона полка "Азов" официально зарегистрировано в Украинском институте интеллектуальной собственности (УКРПАТЕНТ) как знак для товаров и услуг в Украине.

Полк "Азов" как правообладатель строго запрещает субъектам хозяйственной деятельности какой-либо формы собственности производить печать и изготовление продукции с изображением шеврона полка "Азов" или батальона "Азов" без согласования с командованием, заявили в пресс-службе военного формирования.