"Азов" запретил использовать свою эмблему без согласования с командованием

Полк "Азов" запретил печатать или производить продукцию с изображением шеврона полка или одноименного батальона без согласования с командованием.
Об этом сообщила пресс-служба военного формирования.
В сообщении говорится, что Отдельный отряд специального назначения "Азов", согласно приказу МВД Украины от 14 ноября 2014 г. №1235, входит в состав воинской части 3057 Национальной гвардии Украины.
Изображение шеврона полка "Азов" официально зарегистрировано в Украинском институте интеллектуальной собственности (УКРПАТЕНТ) как знак для товаров и услуг в Украине.
Полк "Азов" как правообладатель строго запрещает субъектам хозяйственной деятельности какой-либо формы собственности производить печать и изготовление продукции с изображением шеврона полка "Азов" или батальона "Азов" без согласования с командованием, заявили в пресс-службе военного формирования.
Об этом сообщила пресс-служба военного формирования.
В сообщении говорится, что Отдельный отряд специального назначения "Азов", согласно приказу МВД Украины от 14 ноября 2014 г. №1235, входит в состав воинской части 3057 Национальной гвардии Украины.
Изображение шеврона полка "Азов" официально зарегистрировано в Украинском институте интеллектуальной собственности (УКРПАТЕНТ) как знак для товаров и услуг в Украине.
Полк "Азов" как правообладатель строго запрещает субъектам хозяйственной деятельности какой-либо формы собственности производить печать и изготовление продукции с изображением шеврона полка "Азов" или батальона "Азов" без согласования с командованием, заявили в пресс-службе военного формирования.
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