"Азов": мир должен видеть условия, в которых находятся раненые защитники Мариуполя, и действовать!

18:08 10 мая Киев, Украина

Защитники Мариуполя показали в каких условиях находятся раненые бойцы, которые остаются на Азовстали и призвали мир дейстовать!

Защитники находятся в полной антисанитарии, с открытыми ранами, перевязанными не стерильными остатками бинтов, без необходимых медикаментов и даже питания.

"Мы призываем ООН и Красный Крест показать свою гуманность и подтвердить основные принципы, по которым вы были созданы: спасти раненых людей, которые уже не являются комбатантами. Военнослужащие, которых видите на фото и еще сотни на заводе "Азовсталь" - с с тяжелыми ранениями ценой собственного здоровья защищали Украину и весь цивилизованный мир. Неужели теперь Украина и мировое сообщество не способны защитить и позаботиться о них?", – говорится в сообщении полка "Азов".

Украинские защитники просят немедленно эвакуировать раненых военнослужащих на контролируемые территории Украины, где им предоставят помощь и обеспечат надлежащий уход.





