Ажиотаж на польской границе: заробитчане и студенты возвращаются в Европу

13:00 07 Май Киев, Украина

Первая череда майских праздников закончилась и студенты иностранных ВУЗов и "заробитчане" возвращаются к своим привычным делам. На польско-украинской границе образовались километровые пробки.



Значительная доля автомобилей скопились в пункте пропуска Шегини, также очередь образовалась в пункте пропуска Краковец. По прогнозам пограничников, к выходным очереди исчезнут.



В очередях украинцы ожидают по 8-10 часов. Как говорится в сюжете, люди массово возвращаются на работу в страны Европы после праздников.



Как отмечают пограничники, ускорить пропуск нельзя из-за карантинных мер, обе стороны тратят больше времени на оформление из-за температурного скрининга и проверки документов.