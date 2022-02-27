Автобусы и маршрутки столицы работают в интересах украинских военных, - КГГА

11:38 27 Февраль Киев, Украина

Коммунальные и частные перевозчики в Киеве обеспечивают транспортом защитников Украины.

Об этом сообщает Киевская городская государственная администрация.



«Коммунальный транспорт не осуществляет перевозку населения, пока действует комендантский час. В то же время подвижной состав городского транспорта задействован в выполнении задач Киевского центрального штаба», – говорится в сообщении.



Станции метрополитена работают только в режиме укрытия – движение поездов не производится.



«Гермозатворы на красной ветке метро закрыты и открываются при необходимости дополнительно принять население. На других станциях «герма» открыта», – уточняют в КГГА.



Ситуацию в метрополитене контролирует полиция. В настоящее время совместно с работниками метро формируют потребность в питании, медикаментах и теплых вещах, чтобы обеспечить ими людей, укрывающихся от нападения врага в метро. Ситуация в Киеве спокойна, столицу полностью контролируют украинские армии и терробороны.