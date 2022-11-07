Авто Фредди Меркьюри продали на аукционе Sotheby's за 11 млн гривен

08:34 07 ноября Киев, Украина

В Великобритании на аукционе Sotheby's за 250 тысяч фунтов стерлингов продали Rolls-Royce Фредди Меркьюри. Деньги пойдут на строительство реабилитационного центра Superhumans Center в Украине.

"В Лондоне завершился аукцион Sotheby's, куда Verka Serduchka.ART передал свой легендарный Rolls Royce Silver Shadow 1974 года. Автомобиль принадлежал Фредди Меркьюри, представьте только, кого он видел и каких историй наслушался!", — говорится на официальной странице центра в Facebook.

Машину приобрели за 250 000 фунтов стерлингов или 284 500 долларов или 11 миллионов гривен.