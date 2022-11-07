Авто Фредди Меркьюри продали на аукционе Sotheby's за 11 млн гривен

В Великобритании на аукционе Sotheby's за 250 тысяч фунтов стерлингов продали Rolls-Royce Фредди Меркьюри. Деньги пойдут на строительство реабилитационного центра Superhumans Center в Украине.
Машину приобрели за 250 000 фунтов стерлингов или 284 500 долларов или 11 миллионов гривен.
Ранее стало известно, что украинский певец Андрей Данилко, более известный под своим сценическим именем Верка Сердючка, продаст на аукционе Rolls-Royce Фредди Меркьюри.
По словам Данилко, он купил этот автомобиль, чтобы подарить его музею Queen или сделать частью большой экспозиции в Украине. Но сейчас он решил, что серебристый Роллс-Ройс станет инвестицией в будущее страны. Аукционный дом не будет забирать свой процент и все 100% полученных средств перечисляет на благотворительность.
Данилко также отметил, что проект реабилитационного центра Superhumans уже поддержали музыкант Стинг вместе с женой, первая леди Елена Зеленская, миллиардер Ричард Бренсон, а также американский актер Лиев Шрайбер.
Центр приступит к работе уже в начале 2023 года. Superhumans Center строят на базе одной из больниц во Львовской области. Это будет специализированная клиника по протезированию, реконструкции и лечению посттравматического стрессового расстройства.
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