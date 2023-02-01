Австрия на год продлила право на проживание для украинских беженцев

Парламент Австрии большинством голосов одобрил поправки в специальное положение о перемещенных лицах, что продолжает на год право на временное проживание для беженцев из Украины – то есть до 4 марта 2024 года.
Об этом говорится в соответствующей поправке к постановлению правительства.
За поправки в решение проголосовали все партии, кроме евроскептической Партии свободы (FPÖ).
Известно, что положения о перемещенных лице приняли в марте 2022 года на выполнение директивы ЕС и первоначально предоставляли право на жительство выходцам из Украины до 3 марта 2023 года с продлением каждые шесть месяцев.
Поправка в положение внесена с учетом того, что в октябре 2022 года Еврокомиссия объявила, что не будет предлагать прекращения действия директивы, которая предусматривала временную защиту для украинцев до 4 марта 2024 года.
Как отмечают в парламенте Австрии, таким образом правительство хочет создать правовую определенность для тех, кого это касается, и уменьшить административное и финансовое бремя.
Поправка вступит в силу через неделю после публикации.
Об этом говорится в соответствующей поправке к постановлению правительства.
За поправки в решение проголосовали все партии, кроме евроскептической Партии свободы (FPÖ).
Известно, что положения о перемещенных лице приняли в марте 2022 года на выполнение директивы ЕС и первоначально предоставляли право на жительство выходцам из Украины до 3 марта 2023 года с продлением каждые шесть месяцев.
Поправка в положение внесена с учетом того, что в октябре 2022 года Еврокомиссия объявила, что не будет предлагать прекращения действия директивы, которая предусматривала временную защиту для украинцев до 4 марта 2024 года.
Как отмечают в парламенте Австрии, таким образом правительство хочет создать правовую определенность для тех, кого это касается, и уменьшить административное и финансовое бремя.
Поправка вступит в силу через неделю после публикации.
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