Австрия на год продлила право на проживание для украинских беженцев

12:35 01 февраля Киев, Украина

Парламент Австрии большинством голосов одобрил поправки в специальное положение о перемещенных лицах, что продолжает на год право на временное проживание для беженцев из Украины – то есть до 4 марта 2024 года.



Об этом говорится в соответствующей поправке к постановлению правительства.



За поправки в решение проголосовали все партии, кроме евроскептической Партии свободы (FPÖ).



Известно, что положения о перемещенных лице приняли в марте 2022 года на выполнение директивы ЕС и первоначально предоставляли право на жительство выходцам из Украины до 3 марта 2023 года с продлением каждые шесть месяцев.



Поправка в положение внесена с учетом того, что в октябре 2022 года Еврокомиссия объявила, что не будет предлагать прекращения действия директивы, которая предусматривала временную защиту для украинцев до 4 марта 2024 года.



Как отмечают в парламенте Австрии, таким образом правительство хочет создать правовую определенность для тех, кого это касается, и уменьшить административное и финансовое бремя.



Поправка вступит в силу через неделю после публикации.