Австралийский рок-музыкант Ник Кейв впервые приедет с концертом в Украину

14:40 12 августа Киев, Украина

Концерт группы Nick Cave & The Bad Seeds состоится 19 августа 2022 года в столичном Дворце спорта. Билеты можно будет приобрести уже с 16 августа этого года.

Билеты должны поступить в продажу 16 августа этого года.

Цена билетов стартует от 1290 гривен, сообщается на странице концертного агентства Pop Corn CA в Facebook.

Ник Кейв – рокер, поэт, писатель, автор музыки к фильмам и сценарист. Он начал музыкальную деятельность в конце 1970-х годов вместе с композитором-мультиинструменталистом Миком Харви.



Первым их проектом стала группа Boys Next Door, выпустившая всего один альбом в 1979 году и сразу же развалившаяся. Следующим стала постпанк-группа The Birthday Party, на счету которой четыре альбома с 1980 по 1983 годы.

В 1983 году Кейв и Харви создали рок-группу Nick Cave & The Bad Seeds, существующую по сей день. На данный момент коллектив выпустил 17 студийных альбомов.

Музыкальный стиль Ника отличается экпрессией и мрачностью. Его часто ставят в один ряд с Томом Уэйтсом и Леонардом Коэном.