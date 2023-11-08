Авдеевка: 1754 местных жителя остаются в городе, несмотря на обстрелы

11:04 08 ноября Киев, Украина

В Авдеевке, Донецкая область, по-прежнему находится 1754 местных жителя, которые не покинули город, несмотря на постоянные атаки и обстрелы со стороны российских захватчиков.



Об этом заявил глава местной городской военной администрации Виталий Барабаш в ходе выступления в Национальном телемарафоне.



Он отметил, что в последние дни наблюдается значительный прирост числа жителей, желающих эвакуироваться. Длительные обстрелы и атаки за месяц обострения сильно изматывают местное население. В результате конфликта из шести магазинов остался всего один.



До начала полномасштабной агрессии российских террористов, в городе проживало примерно 30 тысяч человек.