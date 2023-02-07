Аварийные отключения применяются только в Одессе и близлежащих районах

12:51 07 февраля Киев, Украина





Об этом сообщает Укрэнерго во вторник, 7 февраля.



Сейчас в Одесском регионе на ликвидации повреждений круглосуточно работают восемь ремонтных бригад. Сохраняется дефицит в энергетической системе Украины. Только в Одессе и близлежащих районах применяются аварийные отключения Об этом сообщает Укрэнерго во вторник, 7 февраля.Сейчас в Одесском регионе на ликвидации повреждений круглосуточно работают восемь ремонтных бригад.

"Если не будет новых атак врага, то на выходные ожидается возврат к графикам плановых отключений, действовавших до 4 февраля", – отметили в Укрэнерго.

Также указано, что после аварийного ремонта включен в работу один блок на одной из тепловых электростанций. Украина осуществляет импорт электроэнергии. Однако имеющегося объем производимой электроэнергии все еще недостаточно для покрытия потребления в полном объеме.