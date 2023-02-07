Аварийные отключения применяются только в Одессе и близлежащих районах

Сохраняется дефицит в энергетической системе Украины. Только в Одессе и близлежащих районах применяются аварийные отключения.
Об этом сообщает Укрэнерго во вторник, 7 февраля.
Сейчас в Одесском регионе на ликвидации повреждений круглосуточно работают восемь ремонтных бригад.
Об этом сообщает Укрэнерго во вторник, 7 февраля.
Сейчас в Одесском регионе на ликвидации повреждений круглосуточно работают восемь ремонтных бригад.
Также указано, что после аварийного ремонта включен в работу один блок на одной из тепловых электростанций. Украина осуществляет импорт электроэнергии. Однако имеющегося объем производимой электроэнергии все еще недостаточно для покрытия потребления в полном объеме.
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