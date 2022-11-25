Аварийные отключения могут завершиться через 1-2 дня — Укрэнерго

11:25 25 ноября Киев, Украина





Об этом во время общенационального телемарафона сообщил глава правления НЭК Через 1-2 дня всех абонентов Украины могут перевести с аварийных отключений электроэнергии на плановые заявки восстановления нормального режима работы атомных электростанций.Об этом во время общенационального телемарафона сообщил глава правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий.

"Самый сложный этап после этой атаки наша энергосистема уже прошла. Все области запитаны, энергосистема снова соединена с энергосистемой Евросоюза. Все три атомные станции, расположенные на неоккупированной территории, работают", - рассказал чиновник.

По его словам, уже через 1-2 дня украинские АЭС возобновят нормальный режим работы, благодаря чему появится возможность заменить аварийные отключения электроэнергии на плановые.

"Они ( АЭС — ред. ) выйдут на свою нормальную плановую мощность, и мы ожидаем, что можно уже будет перевести наших потребителей на плановые графики вместо аварийных", — пояснил Кудрицкий.

Он добавил, что европейская энергосистема является важным фактором украинской безопасности.

"Энергосистема Евросоюза способна помочь нам в трудный момент, и она это делает. Что касается коммерческого импорта — это технически возможно, "Укрэнерго" обеспечивает возможность такого импорта в объеме 500 мегаватт и даже до 600 мегаватт. Единственное, что нужно, — специальный механизм для обеспечения этого. импорта, потому что цена электроэнергии в Европе выше, чем в Украине. Поэтому на общих коммерческих началах кто-то вряд ли захочет покупать электроэнергию в Европе и продавать в Украине", - отметил Владимир Кудрицкий.

По словам чиновника, такие механизмы находятся на этапе разработки.