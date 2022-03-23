Аваков рассказал о поставках в Украину 20 патрульных кораблей FPB98 украинско-французского производства

Осенью текущего года сотрудники береговой охраны Госпогранслужбы смогут испытать первый патрульный корабль модели FPB98 совместного украинско-французского производства. Всего в Украину на протяжении ближайших трех лет поставят 20 кораблей данной серии.
Об этом сообщил на своей странице в соцсети Фейсбук глава МВД Арсен Аваков.
"Представляю Вам макет патрульного корабля FPB98 Береговой охраны пограничной службы Украины. Это уже реальность! Корабли уже в производстве. В октябре этого года первый корабль будет спущен на воду для приемки и испытаний!", - отметил он.
По его словам, всего до 2024 года Госпогранслужба получит 20 кораблей этой серии - совместного французко-украинского производства.
Он отметил, что корабли FPB98 имеют 32 метра длины и скорость более 30 узлов, экипаж из 13 человек, дальность хода около 1200 морских миль, а также автономность от 7 до 10 суток.
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