Аваков рассказал о поставках в Украину 20 патрульных кораблей FPB98 украинско-французского производства

16:10 25 июня Киев, Украина

Осенью текущего года сотрудники береговой охраны Госпогранслужбы смогут испытать первый патрульный корабль модели FPB98 совместного украинско-французского производства. Всего в Украину на протяжении ближайших трех лет поставят 20 кораблей данной серии.