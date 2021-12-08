Астрономы зафиксировали молнии на Юпитере

Астрономы, участвовавшие в новой миссии NASA, смогли запечатлеть уникальное явление – молнии на Юпитере. В атмосфере этого газового гиганта возникают различные формы электрических разрядов, что очень завораживает и открывает новую информацию об этой планете.

С помощью данных миссии Juno ученые получили впечатляющие снимки с неожиданными "искрами" на Юпитере. Ученые отмечают, что фото доказывает существование на планете "неглубоких молний".

Эта неожиданная форма электрического разряда образовывается из-за уникального водно-аммиачного раствора.

Ранее ученые считали, что юпитерианские молнии, как и земные, образовываются только во время гроз. Но снятые вспышки зафиксированы на высотах, где слишком холодно для существования чистой жидкой воды, необходимой для грозы.

"Ищете искру в своей жизни?" - спросили специалисты в комментарии к фото. Снимок собрал более миллиона лайков за несколько часов.