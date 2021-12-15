Астероид размером с футбольный стадион приблизится к Земле

15:21 05 Август Киев, Украина

NASA предупреждает о том, что сегодня Астероид 2009 PQ1 пересечет орбиту Земли на максимально близком расстоянии.



Это небесное тело было обнаружено 14 августа 2009 года. Сегодня астероид, относящийся к группе Апполонов, приблизится к Голубой планете на расстояние 3,2 миллиона километров, что по космическим меркам, очень близко. А его скорость составит 3,4 км/c. Время максимального сближения - 19:35 по Киеву.



2009 PQ1 имеет диаметр от 84 до 190 метров - его размеры сопоставимы с футбольным стадионом.



Отмечается, что в следующий раз этот астероид пролетит мимо планеты в 2137 году.



Группа Апполонов представляет собой потенциально опасные объекты для нашей планеты, поскольку они могут пересекать орбиту Земли.