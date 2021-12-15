Астероид размером с футбольный стадион приблизится к Земле

NASA предупреждает о том, что сегодня Астероид 2009 PQ1 пересечет орбиту Земли на максимально близком расстоянии.
Это небесное тело было обнаружено 14 августа 2009 года. Сегодня астероид, относящийся к группе Апполонов, приблизится к Голубой планете на расстояние 3,2 миллиона километров, что по космическим меркам, очень близко. А его скорость составит 3,4 км/c. Время максимального сближения - 19:35 по Киеву.
2009 PQ1 имеет диаметр от 84 до 190 метров - его размеры сопоставимы с футбольным стадионом.
Отмечается, что в следующий раз этот астероид пролетит мимо планеты в 2137 году.
Группа Апполонов представляет собой потенциально опасные объекты для нашей планеты, поскольку они могут пересекать орбиту Земли.
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