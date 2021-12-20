Ассоциация украинцев в Дании отметила свою 3-ю годовщину основания

В Дании Посольство Украины поздравило Ассоциацию украинцев с третьей годовщиной своего основания.

Об этом сообщается на сайте Посольства Украины в Дании.

В Дании Ассоциация украинцев (АУД), основанная три года назад, празднует в 2021 году свою годовщину. По этому случаю звучали слова поздравления от представителей дипломатического учреждения Посольства Украины в Королевстве Дания.

«Ассоциация украинцев является еще «юной» организацией, однако за это время вам удалось сделать много добрых дел. Ваша активная гражданская позиция и неравнодушие значительно укрепили направленные усилия всего украинства по формированию позитивного имиджа Украины за ее пределами, защите наших национальных интересов, сохранению украинского языка и культуры вдали от дома», – говорится в поздравлении.

В Посольстве отметили, что поддержка украинской общины чрезвычайно важна. Особенно сейчас, когда Украина уже восьмой год продолжает бороться с агрессией оккупантов.

«Благодарим вас за ваш патриотизм, вашу любовь и помощь родной земле. Верим, что значимость Ассоциации украинцев Дании со временем будет только укрепляться. Надеемся, что в нее будут прибывать все больше новых активистов. Вы также всегда можете полагаться на помощь Посольства в реализации своих амбициозных целей», – добавили представители Посольства Украины.